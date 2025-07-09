Cedu condanna Mosca, 'gravi violazioni dei diritti in Ucraina'

La Russia è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Ucraina dal maggio 2014. L'ha stabilito la Corte europea dei diritti umani nella sentenza sui ricorsi introdotti ripetutamente dall'Ucraina contro la Russia prima per le sue azioni nell'est del Paese e dopo l'invasione cominciata il 24 febbraio 2024. La Cedu ha spiegato che la sentenza copre i fatti fino al 16 settembre del 2022, data in cui la Russia ha cessato di essere sottoposta alla giurisdizione della Corte di Strasburgo.