Cede cancello nel Casertano, operaio muore schiacciato

Un operaio di 60 anni, Antonio Bernardo, è morto ieri ad Orta di Atella (Caserta) a causa del ribaltamento del cancello d'ingresso di un capannone industriale della società "le delizie del sud s.r.l.". L'uomo, sposato con tre figli, lavorava per una ditta di San Felice a Cancello operante nel settore degli impianti di bonifica e protezione ambientale e risiedeva a Sant'Agata dei Goti, nel Beneventano; pare che stesse per chiudere il cancello quando questo gli è caduto addosso. In seguito all'incidente, la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto il trasferimento della salma all'ospedale San Giuliano di Giugliano per l'esame autoptico