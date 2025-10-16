Giovedì 16 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
16 ott 2025
C'è dispositivo per suicidio Libera,giudice 'sia fornito'

Trovato un dispositivo che consentirebbe a Libera, affetta da sclerosi multipla che l'ha paralizzata dal collo in giù, di potersi autosomministrare il farmaco letale per il suicidio assistito a cui ha avuto accesso. E ieri il giudice di Firenze a cui la donna si era rivolta, ha ordinato all'Asl Toscana Nord Ovest di fornire entro 15 giorni la strumentazione, verificandone funzionalità e compatibilità, attraverso una pompa infusionale attivabile con sensore di comando o puntatore oculare o altro modo e di rendere disponibili farmaci e dispositivi al medico che assisterà Libera nella procedura. Lo rende noto l'associazione Coscioni.

