C'è ancora domani, Cortellesi in vetta agli incassi

Paola Cortellesi resta salda in vetta alla classifica dei film più visti nel weekend con 'C'è ancora domani' che incassa 4.501.776 euro per un totale in tre settimane di 12.935.171 euro, secondo le rilevazioni Cinetel. New entry al secondo posto dove si piazza The Marvels di Nia Da Costa con tre supereroine in mondi mai visti. Un'avventura sci-fi/fantasy dove Carol Danvers, alias Captain Marvel, è alle prese con un mondo destabilizzato e la perfida "cattiva" Kree, che ottiene 1.585.950 euro (1.868.351 euro in cinque giorni). E al quarto posto entra Trolls 3 - Tutti insieme, il film più folle e adrenalinico della trilogia nata nel 2016 in casa Dreamworks, con protagoniste buffe creaturine pelose e coloratissime che incassa 874.229 euro (1.197.319 euro in quattro giorni). Slittano al terzo posto l'horror Five Nights At Freddy's con 876.813 euro (in totale 4.825.486 euro), al quinto Comandante con Pierfrancesco Favino che guadagna 700.151 euro (2.653.400 euro complessivi) e al sesto Killers of the flower moon, il kolossal di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro che ottiene 288.957euro (4.896.299 euro in quattro settimane). Seguono Saw X, decimo capitolo di una saga horror ventennale con un incasso di 273.921 nel fine settimana e 3.369.529 euro in tre settimane di programmazione; Me contro Te-Vacanze in Transilvania, ottavo con 180.767 euro (4.455.466 in quattro settimane) e il thriller Anatomia di una caduta, Palma d'oro a Cannes, passato per la Festa del Cinema di Roma, nono con 136.34 euro (in 748.265 in tre settimane settimane). Chiude la top ten Joika - A un passo dal sogno di James Napier con Diane Kruger spietata allenatrice di una giovane ballerina che porta a casa 70.401 euro, per un totale di 237.741 in nove settimane. Nel weekend dal 9 al 12 novembre , l'incasso è stato di 10.080.979 euro, con un lieve calo dell'1% rispetto al fine settimana precedente.