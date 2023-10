Cdu trionfa alle Elezioni in Assia, risultati finali confermati

I risultati finali non ufficiali delle elezioni regionali svoltesi ieri in Assia hanno confermato le indicazioni di massima dei sondaggi e delle proiezioni, attribuendo la vittoria alla Cdu con il 34,6% (+7,6 punti e 52 seggi). Seguono l'estremista di destra Afd con il 18,4% (+5,3% e 28 rappresentanti) e la Spd con il 15,1% (-4,7 e 23 deputati). A questi si aggiungono i Verdi con il 14,8% (-5,0 punti e 22 seggi) e l'ultima ad entrare in parlamento, la Fdp, con il 5,0% (-2,5 punti e 8 deputati). La tabella è stata pubblicata dal sito del primo canale pubblico tedesco Ard. L'ufficializzazione dei risultati avverrà il 27 ottobre.