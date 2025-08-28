Giovedì 28 Agosto 2025


28 ago 2025
Cds Onu decide il ritiro della missione Unifil nel 2027

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato il prolungamento della missione di mantenimento della pace in Libano (Unifil) fino alla fine del 2026, quando inizierà un "ritiro ordinato e sicuro" della durata di un anno. I Quindici hanno adottato la bozza di risoluzione francese all'unanimità dopo che è stato raggiunto un compromesso con gli Usa. L'ultima versione del testo "chiede a Unifil di cessare le sue operazioni il 31 dicembre 2026 e di avviare da questa data ed entro un anno il ritiro ordinato e sicuro del suo personale, in stretta consultazione con il governo libanese".

L'obiettivo è "di rendere il governo libanese l'unico garante della sicurezza nel Libano meridionale". Gli Usa, alleati di Israele, avevano a più riprese messo in dubbio l'efficacia dell'azione di Unifil, a cui partecipano anche oltre mille italiani.

© Riproduzione riservata