Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Ultima ora
Ultima ora
Cdm, preminente interesse strategico a Vantage Data Centers
2 ott 2025
Cdm, preminente interesse strategico a Vantage Data Centers

Investiti 4 miliardi, allinea l'Italia a standard internazionali

Investiti 4 miliardi, allinea l'Italia a standard internazionali

Investiti 4 miliardi, allinea l'Italia a standard internazionali

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha deliberato la dichiarazione di preminente interesse strategico del programma di investimento estero sul territorio italiano denominato "Vantage Data Centers" della società Vantage Data Centers Italy S.r.l.. Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi al termine della riunione, spiegando che "il programma consiste nella realizzazione di tre campus data center dotati di infrastrutture avanzate, per un investimento complessivo stimato in oltre 4 miliardi di euro, e risulta essenziale al fine di allineare l'Italia agli standard internazionali".

