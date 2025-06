Cdm alle 15.30, sul tavolo dl per l'ex Ilva e dl fisco

E' stato convocato per oggi alle 15.30 una nuova riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno del Cdm, tra le altre cose, un decreto legge con "misure urgenti di sostegno a comparti produttivi" che dovrebbe contenere le annunciate misure per l'ex Ilva e anche la Cig per La Perla, e un decreto legge con "misure urgenti in materia fiscale" che, tra le altre cose, potrebbe prorogare di nuovo l'entrata in vigore della sugar tax.