C.Conti, tenuta conti lascia spazi molto stretti a manovra

"La buona tenuta della finanza pubblica lascia spazi molto stretti per politiche espansive volte, nelle intenzioni del Governo, a sostenere la domanda interna e i redditi del ceto medio attraverso interventi di riduzione del prelievo fiscale, di sostegno agli investimenti e al sistema di incentivi alle imprese e di salvaguardia nel tempo della spesa sanitaria". Lo afferma la Corte dei Conti nell'audizione sul Dpfp.

Secondo i magistrati contabili "si conferma pertanto l'esigenza, da un lato, di mantenere il controllo sui conti pubblici, e, dall'altro, di garantire una più attenta selezione degli interventi da avviare". La priorità nella manovra, sottolineano, va data alla crescita.