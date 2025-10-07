Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Missili TomahawkUcraina RussiaIlaria Salis immunitàPensioni manovra 2026Luna piena oggi
Acquista il giornale
Ultima oraC.Conti, tenuta conti lascia spazi molto stretti a manovra
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. C.Conti, tenuta conti lascia spazi molto stretti a manovra

C.Conti, tenuta conti lascia spazi molto stretti a manovra

Garantire attenta selezione degli interventi, priorità crescita

Garantire attenta selezione degli interventi, priorità crescita

Garantire attenta selezione degli interventi, priorità crescita

"La buona tenuta della finanza pubblica lascia spazi molto stretti per politiche espansive volte, nelle intenzioni del Governo, a sostenere la domanda interna e i redditi del ceto medio attraverso interventi di riduzione del prelievo fiscale, di sostegno agli investimenti e al sistema di incentivi alle imprese e di salvaguardia nel tempo della spesa sanitaria". Lo afferma la Corte dei Conti nell'audizione sul Dpfp.

Secondo i magistrati contabili "si conferma pertanto l'esigenza, da un lato, di mantenere il controllo sui conti pubblici, e, dall'altro, di garantire una più attenta selezione degli interventi da avviare". La priorità nella manovra, sottolineano, va data alla crescita.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Finanza