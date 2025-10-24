C.Conti deferisce delibera ponte Stretto a organo collegiale

Il dossier sul Ponte sullo Stretto di Messina passa nelle mani della Sezione centrale di controllo legittimità della Corte dei Conti, che è l'organo collegiale che svolge il controllo preventivo. Per il 29 ottobre alle 10, secondo quanto si apprende, è stata infatti calendarizzata l'adunanza della Sezione della Corte dei Conti sulla delibera del Cipess che approva il progetto definitivo del Ponte. La riunione di questo organo collegiale è di fatto l'esito delle procedure degli esami effettuati dall'Ufficio di controllo della stessa Sezione che ha ritenuto di deferire la questione all'organo collegiali.