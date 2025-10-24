Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
24 ott 2025
Ultima oraC.Conti deferisce delibera ponte Stretto a organo collegiale
24 ott 2025
C.Conti deferisce delibera ponte Stretto a organo collegiale

L'adunanza calendarizzata il 29 ottobre

L'adunanza calendarizzata il 29 ottobre

L'adunanza calendarizzata il 29 ottobre

Il dossier sul Ponte sullo Stretto di Messina passa nelle mani della Sezione centrale di controllo legittimità della Corte dei Conti, che è l'organo collegiale che svolge il controllo preventivo. Per il 29 ottobre alle 10, secondo quanto si apprende, è stata infatti calendarizzata l'adunanza della Sezione della Corte dei Conti sulla delibera del Cipess che approva il progetto definitivo del Ponte. La riunione di questo organo collegiale è di fatto l'esito delle procedure degli esami effettuati dall'Ufficio di controllo della stessa Sezione che ha ritenuto di deferire la questione all'organo collegiali.

© Riproduzione riservata