Domenica 17 Agosto 2025

Agnese Pini
Tre ore che ribaltano la Storia
Catturato a Cerignola il latitante Tommaso Morra
17 ago 2025
17 ago 2025
  Catturato a Cerignola il latitante Tommaso Morra

Catturato a Cerignola il latitante Tommaso Morra

Nel 2022 tentò assalto al caveau della Mondialpol di Calcinato

E' stato catturato a Cerignola, in provincia di Foggia, il latitante Tommaso Morra. Condannato in via definitiva alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione, di cui dovrà scontare il residuo pari a 9 anni, 6 mesi e 25 giorni per un tentato assalto al caveau Mondialpol di Calcinato, in provincia di Brescia, nel 2022.

Ad arrestarlo nella mattinata la Polizia, con il supporto della Guardia di Finanza; le indagini sono state coordinate dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Brescia con la collaborazione operativa della Procura della Repubblica di Bari Direzione Distrettuale Antimafia.

