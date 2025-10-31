Cattelan, il water a 18 carati all'asta da Sotheby's

America, il water a 18 carati di Maurizio Cattelan che fece scalpore nel 2016 quando fu installato al Guggenheim e il cui secondo esemplare venne poi rubato tre anni dopo dalla casa natale di Winston Churchill in Inghilterra, sarà venduto all'asta in novembre da Sotheby's con una stima di partenza, letteralmente, a peso d'oro.

Realizzato in oltre 100 chili di oro massiccio, il wc perfettamente funzionante sarà infatti proposto, per la prima volta nella storia delle aste, sulla base del valore del prezioso metallo, oscillando con l'andamento del mercato fino al giorno dell'asta.

Sarà offerto nella The Now and Contemporary Evening Auction del 18 novembre. L'offerta di partenza al tasso di oggi si aggira intorno ai $10 milioni, sulla base del peso di 101,2 kg, pagabili anche in criptovalute. Il record d'asta di Cattelan è di oltre 17 milioni di dollari pagati per Him, una scultura di Hitler inginocchiato battuta da Christie's nel 2016.