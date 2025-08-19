Cassis, 'Putin ha immunità se verrà per colloqui di pace'

"L'anno scorso il consiglio federale ha chiarito la situazione giuridica e definito le procedure" per "concedere l'immunità a una persona sottoposta a mandato di arresto internazionale" in arrivo in Svizzera, "se quella persona si presenta per una conferenza di pace, non se si presenta per motivi privati". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis a una domanda sull'eventuale immunità per Putin in caso di colloqui a Ginevra con Volodymyr Zelensky. Il presidente russo è sottoposto a mandato d'arresto internazionale da parte della Cpi.

"È tutto molto chiaro, sappiamo cosa fare, sappiamo anche tipo di contatti avere con la Corte penale internazionale e quindi noi siamo pronti, potremmo far partire la procedura questa sera, non abbiamo bisogno di capire prima di che cosa si tratti. È una scelta che la Svizzera naturalmente può fare grazie alla sua tradizione umanitaria e diplomatica, per poter portare come sede dell'Onu a Ginevra discorsi di pace", ha spiegato Cassis.

"Ricordo che nel mese di luglio l'Unione parlamentare internazionale ha organizzato a Ginevra un incontro dei presidenti dei parlamenti e che per accogliere il presidente della Duma, il Parlamento russo, abbiamo dovuto fare anche un giro di telefonate per avere l'ok dei paesi vicini, ma non c'è stato problema, abbiamo questo ruolo riconosciuto ed in poche ore abbiamo risolto la situazione. Credo che abbiamo questa forza, ne siamo capaci, e possiamo garantire sicurezza in tutte le sue dimensioni per un tale incontro. Poi sull'opportunità, naturalmente devono essere i grandi leader a decidere qual è il luogo più opportuno".