Cassano si dissocia da D'Ambrosio, "Non è un dovere essere vittima"

Il Plenum del Csm a maggioranza ha respinto la richiesta dei familiari di Loris D'Ambrosio, ex Consigliere Giuridico al Quirinale di Giorgio Napolitano, di riconoscere al loro congiunto, deceduto nel 2016 per un infarto, lo status di vittima del dovere. La Presidente della Cassazione, Margherita Cassano, si è dissociata dalla decisione, annunciando con un appassionato intervento prima della votazione di non poter sostenere la delibera che è stata poi approvata.