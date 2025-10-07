Lunedì 6 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni in EuropaUcraina RussiaIlaria Salis immunitàPensioni manovra 2026Luna piena oggi
Acquista il giornale
Ultima oraCaso Ramy, pm chiedono perizia per ricostruire dinamica
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Caso Ramy, pm chiedono perizia per ricostruire dinamica

Caso Ramy, pm chiedono perizia per ricostruire dinamica

'Relazioni consulenti divergenti'.Scelta dopo chiusura inchiesta

'Relazioni consulenti divergenti'.Scelta dopo chiusura inchiesta

'Relazioni consulenti divergenti'.Scelta dopo chiusura inchiesta

La Procura di Milano ha deciso di chiedere al gip una "perizia cinematica" in incidente probatorio "volta a ricostruire l'esatta dinamica" dell'incidente in cui è morto Ramy Elgaml il 24 novembre 2024. Una scelta che arriva dopo che i pm avevano già chiuso le indagini per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, l'amico del 19enne e che guidava lo scooter, e del carabiniere che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice. Le relazioni dei consulenti tecnici, infatti, "pervenendo a conclusioni divergenti su diversi profili essenziali del fatto - scrivono i pm - non consentono di addivenire ad una ricostruzione univoca".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata