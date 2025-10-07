Caso Ramy, pm chiedono perizia per ricostruire dinamica

La Procura di Milano ha deciso di chiedere al gip una "perizia cinematica" in incidente probatorio "volta a ricostruire l'esatta dinamica" dell'incidente in cui è morto Ramy Elgaml il 24 novembre 2024. Una scelta che arriva dopo che i pm avevano già chiuso le indagini per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, l'amico del 19enne e che guidava lo scooter, e del carabiniere che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice. Le relazioni dei consulenti tecnici, infatti, "pervenendo a conclusioni divergenti su diversi profili essenziali del fatto - scrivono i pm - non consentono di addivenire ad una ricostruzione univoca".