Caso Kirk, Bannon attacca governatore Utah per appello a unità

Il mondo Maga attacca il governatore repubblicano dello Utah Spencer Cox per il suo appello al confronto e all'unita' nella conferenza stampa sull'arresto del presunto killer dell'attivista conservatore Charlie Kirk. A conferma che il Paese resta diviso, anche nel mondo di destra. "Spencer Cox è un imbarazzo nazionale: in un momento in cui abbiamo bisogno di agire, ci dice di cantare Kumbaya e di stringere la mano agli Antifa", ha accusato Steve Bannon parlando col Daily Mail. "Mentre il bravo e onesto Charlie Kirk giace in un obitorio in attesa di sepoltura, ci dice di invitare i Democratici per una grigliata: la sinistra radicale che brucia Portland ogni giorno e spara ai ragazzi delle scuole ogni settimana", ha proseguito. "Questo non è il momento di pontificare sdolcinatamente: è il momento di dichiarare gli Antifa un'organizzazione terroristica nazionale e di mandare l'Fbi a sfondare qualche porta", ha aggiunto Bannon.

Anche Julie Kelly, giornalista politica del movimento Maga, ha espresso la sua frustrazione nei confronti di Cox al Daily Mail. "Mi è sembrato un atto di ostentazione", ha detto. "Non capisco perché una figura politica eletta debba essere il volto di un'indagine così critica e di qualcosa di così importante che dobbiamo fare bene. Non ho bisogno di farmi prediche da Spencer Cox su come dovremmo sentirci, pensare o agire", ha aggiunto, descrivendo il lungo discorso di Cox come un invito alla "resa". Da notare che Cox si e' detto "ispirato dagli scritti e dalle convinzioni di Kirk", che tre anni fa lo aveva definito un "moderato debole" che "dovrebbe essere espulso dal Partito Repubblicano".