Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Ultima ora
Caso Kirk, Bannon attacca governatore Utah per appello a unità
13 set 2025
Caso Kirk, Bannon attacca governatore Utah per appello a unità

'Antifa organizzazione terroristica'. La rabbia del mondo Maga

'Antifa organizzazione terroristica'. La rabbia del mondo Maga

'Antifa organizzazione terroristica'. La rabbia del mondo Maga

Il mondo Maga attacca il governatore repubblicano dello Utah Spencer Cox per il suo appello al confronto e all'unita' nella conferenza stampa sull'arresto del presunto killer dell'attivista conservatore Charlie Kirk. A conferma che il Paese resta diviso, anche nel mondo di destra. "Spencer Cox è un imbarazzo nazionale: in un momento in cui abbiamo bisogno di agire, ci dice di cantare Kumbaya e di stringere la mano agli Antifa", ha accusato Steve Bannon parlando col Daily Mail. "Mentre il bravo e onesto Charlie Kirk giace in un obitorio in attesa di sepoltura, ci dice di invitare i Democratici per una grigliata: la sinistra radicale che brucia Portland ogni giorno e spara ai ragazzi delle scuole ogni settimana", ha proseguito. "Questo non è il momento di pontificare sdolcinatamente: è il momento di dichiarare gli Antifa un'organizzazione terroristica nazionale e di mandare l'Fbi a sfondare qualche porta", ha aggiunto Bannon.

Anche Julie Kelly, giornalista politica del movimento Maga, ha espresso la sua frustrazione nei confronti di Cox al Daily Mail. "Mi è sembrato un atto di ostentazione", ha detto. "Non capisco perché una figura politica eletta debba essere il volto di un'indagine così critica e di qualcosa di così importante che dobbiamo fare bene. Non ho bisogno di farmi prediche da Spencer Cox su come dovremmo sentirci, pensare o agire", ha aggiunto, descrivendo il lungo discorso di Cox come un invito alla "resa". Da notare che Cox si e' detto "ispirato dagli scritti e dalle convinzioni di Kirk", che tre anni fa lo aveva definito un "moderato debole" che "dovrebbe essere espulso dal Partito Repubblicano".

