Caso Almasri, la Camera dice no al processo per i ministri

L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione a procedere sul caso Almasri nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano.

I voti favorevoli alla negazione dell'autorizzazione a procedere proposta dalla Giunta all'Aula per il ministro della Giustizia sono stati 251, i no 112. Per Piantedosi i voti favorevoli, sempre per negare l'autorizzazione a procedere, sono stati 256, i no 106. Infine, i voti favorevoli per Alfredo Mantovano sono stati 251, i no 112.