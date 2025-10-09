Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Caso Almasri, la Camera dice no al processo per i ministri
9 ott 2025
Caso Almasri, la Camera dice no al processo per i ministri

L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione a procedere sul caso Almasri nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano.

I voti favorevoli alla negazione dell'autorizzazione a procedere proposta dalla Giunta all'Aula per il ministro della Giustizia sono stati 251, i no 112. Per Piantedosi i voti favorevoli, sempre per negare l'autorizzazione a procedere, sono stati 256, i no 106. Infine, i voti favorevoli per Alfredo Mantovano sono stati 251, i no 112.

