Lunedì 11 Agosto 2025

Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taglio IrpefBotulino friarielliVertice AlaskaSinner CincinnatiAnticiclone e caldo
Acquista il giornale
Ultima oraCasi di botulino, indagati salgono a 10
11 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Casi di botulino, indagati salgono a 10

Casi di botulino, indagati salgono a 10

Alla lista si aggiunge un medico, in totale i sanitari sono sei

Alla lista si aggiunge un medico, in totale i sanitari sono sei

Alla lista si aggiunge un medico, in totale i sanitari sono sei

C'è una decima persona iscritta nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Paola nell'ambito dell'inchiesta sui casi di intossicazione da botulino in Calabria che ha portato alla morte di due persone ed altre 14 sono ricoverate nell'ospedale di Cosenza.

Il decimo indagato è un medico, che si aggiunge agli altri cinque sanitari già iscritti nel registro, che avrebbe anche lui visitato uno dei due deceduti. Precedentemente erano già indagati il commerciante ambulante che ha venduto i panini, tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto inquinato e 5 medici di due strutture sanitarie del cosentino.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MediciIntossicazione