Casi Covid in aumento, +26%, lieve crescita ricoveri

I nuovi casi di Covid tornano a salire in Italia, con un aumento del 26%, per un totale di 34.314 nuove infezioni. L'occupazione dei posti letto negli ospedali aumenta lievemente, così come l'indice Rt, che raggiunge lo 0,93 rispetto a 0,89, rimanendo comunque sotto la soglia epidemica di 1. L'incidenza sale poi a 58 casi ogni 100 mila abitanti, rispetto ai 46 della settimana precedente. Questi sono i dati emersi dal monitoraggio settimanale del Covid in Italia. L'occupazione dei posti letto in area medica resta limitata ma in aumento, pari al 6,7% (4.167 ricoverati), in crescita rispetto alla settimana precedente (5,9%). L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 1,4% (122 ricoverati), vede un lieve incremento rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 1,2%.