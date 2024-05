Casellati,tema italiani all'estero risolto in legge elettorale

"La questione del voto degli italiani all'estero esiste, ma verrà affrontata nella prossima legge elettorale alla quale sto già lavorando". A confermarlo è la ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, raggiunta telefonicamente dall'Ansa durante il suo tour elettorale in Basilicata. "Prestiamo molta attenzione a questo tema - aggiunge - e siamo pronti ad ascoltare ogni suggerimento. Ma si tratta di un argomento che intendiamo affrontare nella legge elettorale e non nella riforma costituzionale". E la legge elettorale, ribadisce, "verrà presentata durante il passaggio dal Senato alla Camera del disegno di legge sul premierato".