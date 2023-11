Casellati, Testo Non Blindato, Richieste Coerenti

"Non si può mai dire che un testo sia 'blindato', ma le modifiche richieste devono essere in linea con la riforma presentata. E l'approccio delle opposizioni non deve essere influenzato da pregiudizi", ha affermato il Ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, interrogata sulla possibilità di avviare un dialogo con le opposizioni sulla riforma costituzionale. "In questo caso - ha aggiunto Casellati - dato che ho sempre fatto dell'ascolto il mio metodo, sarò sicuramente pronta a discutere, come si potrà discutere in Parlamento, che rimane il luogo principale per il dibattito politico e il confronto democratico".