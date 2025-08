Casellati, su Bologna non bastano sentenze, chiarire coperture

La strage di Bologna è il più grave attentato terroristico della nostra Repubblica: 85 morti e più di 200 feriti. A quarantacinque anni di distanza, l'Italia ha raggiunto importanti traguardi sul piano giudiziario, le sentenze definitive hanno accertato responsabilità precise. Ma la verità piena non è ancora stata raggiunta: non basta sapere chi ha agito. È necessario ricostruire con chiarezza chi ha coperto, protetto o permesso questo folle gesto. Il processo di desecretazione resta essenziale, per garantire una trasparenza autentica e accessibile. Nel giorno del ricordo, rinnovo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e le ringrazio per la loro battaglia di civiltà e giustizia". Lo dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.