Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
9 ott 2025
Casellati, l'accordo di pace a Gaza è un segnale di speranza

"Questo primo accordo di pace a Gaza è un segnale di speranza che il mondo attendeva da troppo tempo. L'Italia ha dato il suo contributo, con equilibrio e un sostegno costante al dialogo e al piano proposto dal presidente Trump. Ora servono la responsabilità e il coraggio di tutti per trasformare la tregua in un percorso duraturo di pace, di sicurezza per i civili, di riconciliazione e stabilità per una terra troppo a lungo martoriata. L'Italia continuerà a fare la sua parte per sostenere ogni iniziativa che riporti vita, diritti e speranza dove oggi ci sono dolore e distruzione". Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.

