Casellati, il premierato darà stabilità al nostro Paese

"Sto guardando alla riforma dello Stato, il premierato, che è una straordinaria leva di carattere economico perché ci dà credibilità a livello internazionale fondandosi sul principio della stabilità. E riesce, attraverso questo, ad attirare investimenti dall'estero, dà fiducia ai mercati, dà la possibilità alle persone, alle imprese di programmare il loro futuro. Instaura rapporti virtuosi al proprio interno con le Regioni e con le altre Istituzioni, come l'università. In definitiva, l'instabilità negli ultimi 10 anni è costata allo stato 265 miliardi di interessi sul debito pubblico, quindi quando si parla di premierato come riforma delle riforme, significa che la stabilità darà la possibilità a tutte quelle che vengono individuate come le priorità del nostro paese, la sanità, il fisco, le infrastrutture, la scuola di dare attuazione quello che in passato non è stato possibile". Lo ha detto la ministra per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, arrivando a Bari all'assemblea di Confindustria.