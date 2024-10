Casellati, dopo due anni di governo Meloni l'Italia è più forte

"Dopo due anni di governo Meloni l'Italia è più forte, più credibile e in crescita. Orgogliosa di affrontare due delle sfide più importanti e impegnative per il presente e il futuro del Paese: la riforma istituzionale per dare stabilità al nostro Paese e una grande opera di semplificazione per avere leggi più chiare e comprensibili. Avanti, insieme". Lo scrive su X la ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.