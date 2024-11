Casellati, condanno aggressione Unifil, così si mina il dialogo

"Sono vicina ai quattro militari italiani feriti nell'attacco alla base Unifil in Libano e alle loro famiglie, che vivono con apprensione questi momenti. Condanno con forza un'aggressione che mette a repentaglio la vita di chi lavora per la pace e viola il diritto internazionale, minando ogni possibilità di dialogo in una regione martoriata dalla guerra". Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.