Casellario giudiziale, certificato obbligatorio anche per volontari Garante Infanzia

"Chi ha commesso reati sessuali non può svolgere attività a contatto con bambini e ragazzi: anche chi fa volontariato in oratori, palestre, campi da gioco, associazioni, luoghi di ritrovo, campi estivi deve presentare il certificato del casellario giudiziale, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro". Lo propone l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti per la Giornata mondiale dell'infanzia, chiedendo l'ampliamento dell'elenco dei reati che impediscono di svolgere attività con minori "come quelli di violenza sessuale di gruppo e di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti".