Casaleggio, 'non è più il M5s di papà, cambino nome e simbolo'

Davide Casaleggio nel M5s di oggi non riconosce il Movimento fondato da suo padre Gianroberto. "Assolutamente no - ha spiegato, ospite di Specchio dei tempi, su Rainews24 -. È rimasto giusto il nome, secondo me dovrebbe essere cambiato anche quello, e anche il simbolo e tutto il resto. Dovrebbe essere una nuova esperienza, con gli ideali che giustamente avranno e vorranno comunicare alle persone, e con una nuova storia. Sicuramente non ci si può ispirare in modo quasi finto alla partecipazione della base". Il Movimento di suo padre è stato tradito da Giuseppe Conte? "Sicuramente non è stato capito", è stata la risposta di Davide Casaleggio.