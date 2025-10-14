Martedì 14 Ottobre 2025

Casa satura di gas, esplosione all'apertura della porta
14 ott 2025
14 ott 2025
Casa satura di gas, esplosione all'apertura della porta

La casa era satura di gas e l'esplosione è stata innescata all'apertura della porta d'ingresso che ha investito le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che stavano facendo irruzione. Lo si apprende da fonti vicine agli inquirenti. Lo sgombero era stato programmato da giorni dopo vari tentativi, di far sgomberare tre fratelli, sulla sessantina d'anni, dal fondo e che non era mai andato a buon fine dopo le minacce di farsi saltare in aria. Così sono stati fatti arrivare sul posto carabinieri dei Reparti speciali e agenti dell'Uopi, specializzati in azione antiterrorismo considerato il pericolo dell'intervento.

"E' una tragedia incredibile" ha detto il procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, giunto sul posto dell'esplosione.

