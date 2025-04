Casa Bianca, Vance a Roma vedrà Meloni e il cardinale Parolin

Il vicepresidente americano JD Vance e la Second Lady, Usha Vance, saranno in Italia, e poi in India, dal 18 al 24 aprile. Lo annuncia la Casa Bianca, sottolineando che il vicepresidente parlerà delle priorità economiche e geopolitiche con i leader dei due Paesi. A Roma Vance incontrerà la premier Giorgia Meloni e il segretario di stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. In India, Vance incontrerà il premier Narendra Modi.