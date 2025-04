Casa Bianca valuta costi controllo Groenlandia come territorio Usa

La Casa Bianca sta preparando una stima su quanto costerebbe al governo federale Usa controllare la Groenlandia come territorio. Lo riporta il Washington Post, secondo il quale l'amministrazione Trump è al lavoro da settimane per determinare le ramificazioni finanziarie della trasformazione della Groenlandia in territorio americano, inclusa la fornitura di servizi per i suoi 58.000 abitanti. Il lavoro è, mette in evidenza il quotidiano Usa, il tentativo finora più concreto di realizzare il desiderio del presidente americano di acquisire il controllo dell'isola.