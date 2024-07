Casa Bianca, 'Trump offensivo su identità razziale Harris'

I commenti di Donald Trump sull'identità razziale di Kamala Harris sono "offensivi" e "ripugnanti": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karin Jean-Pierre rispondendo ad una domanda sulle parole del tycoon durante un'intervista alla National Association of Black Journalists (Nabj), in cui ha messo in discussione l'origine 'black' della sua rivale nella corsa per la Casa Bianca. "Nessuno ha il diritto di dire a qualcuno chi è. Lei è la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Dobbiamo portare un po' di rispetto al suo nome, punto".