Casa Bianca, Trump non ha visto azioni Mosca per pace

Per mettere fine alla guerra "entrambe le parti devono essere interessate ma non abbiamo visto né interesse né azioni da parte di Mosca". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, spiegando che Trump ha ritenuto "appropriato e necessario" imporre ora sanzioni alla Russia. "Il presidente vuole vedere azioni, non solo parole" e "sta diventando sempre più frustrato".

"Un incontro fra Trump e Putin non é completamente escluso", ha aggiunto Leavitt, precisando però che é necessario vedere interesse e azioni da parte della Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina.