Casa Bianca, Trump ha scritto a Powell, chiesto taglio tassi

Donald Trump ha scritto al presidente della Fed Jerome Powell esortandolo a tagliare i tassi di interesse. Alla missiva il presidente ha allegato una tabella con i tassi delle maggiori banche centrali al mondo per rafforzare la sua tesi. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "I nostri tassi di interesse sono troppo alti": Trump ha detto a Powell che "come al solito è in ritardo. Sei costato agli americani una fortuna e continui a costare tanto", ha aggiunto Leavitt. Trump ha scritto su Truth riferendosi a Powell e al suo board: "Dovrebbero vergognarsi. Hanno uno dei lavori più facili e prestigiosi in America e hanno fallito. Se avessero svolto correttamente il loro lavoro, il nostro paese risparmierebbe miliardi di dollari in interessi".