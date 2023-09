Casa Bianca scrive a media Usa, impeachment basato su bugie

Raro passo della Casa Bianca, che intende inviare ai dirigenti dei principali network Usa (tra cui Cnn, New York Times, Fox News, Ap, Cbs) una lettera per esortarli "ad intensificare il controllo sui repubblicani della Camera" dopo che lo speaker Kevin McCarthy ha avviato un'indagine di impeachment su Joe Biden "basata su menzogne". Nella lettera, di cui la Cnn ha ottenuto una bozza, si afferma che un'indagine di impeachment senza prove dovrebbe "far suonare il campanello d'allarme per le testate giornalistiche" e che la copertura mediatica richiede un fact-checking.