Casa Bianca, ritardi in aiuti a Kiev dovuti a logistica

I ritardi negli aiuti all'Ucraina sono per la logistica, non per mancanza di volontà. Lo ha detto il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan annunciando che Joe Biden incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'Onu. "Siamo in un momento cruciale" e "useremo ogni giorno" del restante mandato di Joe Biden "in modo prezioso per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina", ha detto Sullivan "Il nostro lavoro è quello di mettere l'Ucraina nella posizione più forte possibile sul campo di battaglia così che Kiev sia in una posizione forte al tavolo delle trattative", ha aggiunto.