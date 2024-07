Casa Bianca, ridicolo chiedere a Biden di dimettersi ora

E' "ridicolo" chiedere a Joe Biden di dimettersi ora da presidente. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Il presidente, "non si è ritirato per motivi di salute, né perché crede che non possa servire altri quattro anni. La decisione presa riguarda il dare la priorità al Paese, al partito e agli americani", ha detto la portavoce, descrivendo l'atteso discorso di Joe Biden alla nazione delle prossime ore. "Siamo a un punto di svolta. L'America deve scegliere se andare indietro o avanti", ha sottolineato.