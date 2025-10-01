Casa Bianca respinge critiche del Papa su trattamento migranti

La Casa Bianca ha respinto le critiche di Papa Leone XIV alla sua politica "disumana" sull'immigrazione, affermando di "applicare la legge nel modo più umano possibile". "Respingo l'idea che questa amministrazione tratti gli immigrati clandestini in modo disumano, questa amministrazione si impegna ad applicare le leggi del Paese nel modo più umano possibile", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt rispondendo ad una domanda sulle osservazione fatte ieri dal pontefice.
Pd vince se detta temi e obiettivi
Pierfrancesco De Robertis
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Ultima oraCasa Bianca respinge critiche del Papa su trattamento migranti