'Casa Bianca minaccia licenziamenti di massa se shutdown'

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
25 set 2025
Politico: 'Chiesti piani di tagli per programmi non obbligatori'

L'ufficio bilancio della Casa Bianca sta dando istruzioni alle agenzie federali di preparare piani di licenziamenti di massa in caso di shutdown governativo, prendendo di mira in particolare i dipendenti che lavorano per programmi che non sono legalmente tenuti a proseguire. Lo scrive Politico.

La direttiva, delineata in una nota dell'Office of Management and Budget, rappresenta una netta rottura rispetto alla gestione da parte del governo degli scenari di shutdown e un'escalation da parte dell'amministrazione in una situazione di stallo con i democratici sui finanziamenti federali. La scadenza del Congresso è il 30 settembre.

