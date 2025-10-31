Giovedì 30 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Ultima oraCasa Bianca limita l'accesso dei reporter nella West Wing
31 ott 2025
Casa Bianca limita l'accesso dei reporter nella West Wing

La mossa segue le restrizioni introdotte al Pentagono

La Casa Bianca ha annunciato una nuova regola che limita la possibilità per i giornalisti accreditati di accedere liberamente agli uffici della portavoce Karoline Leavitt e di altri alti funzionari della comunicazione nella West Wing, vicino allo Studio Ovale. Un memorandum emanato in serata vieta ai giornalisti di accedere alla Sala 140, nota anche come "Upper Press", senza un appuntamento precedente, citando la necessità di proteggere materiali potenzialmente sensibili. Il documento specifica che la modifica entrerà in vigore immediatamente.

La mossa della Casa Bianca segue le restrizioni introdotte all'inizio di questo mese per i giornalisti accreditati al Pentagono che hanno portato decine di giornalisti a lasciare il loro ufficio nel ministero della guerra e a restituire i loro tesserini.

