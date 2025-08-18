Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
18 ago 2025
'Casa Bianca ha chiesto se Zelensky indosserà un abito'

Axios, al precedente incontro in stile militare irritò Trump

La Casa Bianca ha chiesto ai funzionari ucraini se Volodymyr Zelensky indosserà un abito per l'incontro con Donald Trump. Lo riporta Axios citando alcune fonti. L'abbigliamento di Zelensky è stato un problema nel corso del suo ultimo incontro alla Casa Bianca con il presidente americano, al quale non era piaciuto lo stile militare del presidente ucraino. Alcuni funzionari dell'amministrazione ritennero allora che la questione dell'abito avesse contribuito in qualche modo all'esito dell'incontro, risoltosi in uno scontro nello Studio Ovale.

