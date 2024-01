Casa Bianca, Fine dei fondi, cessano gli aiuti all'Ucraina

L'assistenza statunitense all'Ucraina nella sua lotta contro la Russia "è stata interrotta": questa notizia è stata confermata dal portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby, a seguito dell'esaurimento dei fondi assegnati dal Congresso. Nel frattempo, a Washington, i negoziati tra i democratici e i repubblicani per un nuovo pacchetto di aiuti continuano, il quale potrebbe essere collegato a nuove misure di sicurezza al confine con il Messico per affrontare la crisi migratoria.