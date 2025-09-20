Casa Bianca critica Obama su Kimmel, 'non sa di cosa parla'

La Casa Bianca critica Barack Obama per le sue dichiarazioni sulla sospensione dello show di Jimmy Kimmel. "Non ha idea di cosa sta parlando. La decisione" di sospendere Kimmel "è stata presa da Abc. Posso assicurarvi che non è venuta dalla Casa Bianca e che non c'è stata alcuna pressione da parte del presidente degli Stati Uniti", ha detto la portavoce Karoline Leavitt in un'intervista a Fox, sottolineando che era con il presidente "quando la notizia è stata diffusa nel Regno Unito". Obama ha definito lo stop dello show come "coercizione governativa".