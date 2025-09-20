Venerdì 19 Settembre 2025

Sinistra a corto di memoria

Bruno Vespa
Sinistra a corto di memoria
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco hacker ad aeroportiGuerra UcrainaMig russi F-35Medagliere mondiali atleticaQualifiche F1
Acquista il giornale
Ultima oraCasa Bianca critica Obama su Kimmel, 'non sa di cosa parla'
20 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Casa Bianca critica Obama su Kimmel, 'non sa di cosa parla'

Casa Bianca critica Obama su Kimmel, 'non sa di cosa parla'

Leavitt: 'La decisione è di Abc, nessuna pressione da Trump'

Leavitt: 'La decisione è di Abc, nessuna pressione da Trump'

Leavitt: 'La decisione è di Abc, nessuna pressione da Trump'

La Casa Bianca critica Barack Obama per le sue dichiarazioni sulla sospensione dello show di Jimmy Kimmel. "Non ha idea di cosa sta parlando. La decisione" di sospendere Kimmel "è stata presa da Abc. Posso assicurarvi che non è venuta dalla Casa Bianca e che non c'è stata alcuna pressione da parte del presidente degli Stati Uniti", ha detto la portavoce Karoline Leavitt in un'intervista a Fox, sottolineando che era con il presidente "quando la notizia è stata diffusa nel Regno Unito". Obama ha definito lo stop dello show come "coercizione governativa".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Casa