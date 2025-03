Casa Bianca accusa Jeff Goldberg di bugie, Elon Musk coinvolto nella risoluzione della chat del Pentagono

La Casa Bianca ha attaccato Jeff Goldberg, il direttore dell'Atlantic invitato per sbaglio in una chat del Pentagono sugli attacchi agli Houthi. "E' un bugiardo", ha detto la portavoce Karoline Leavitt in un briefing con la stampa ribadendo le accuse ai democratici e media alleati di voler distogliere l'attenzione dai successi dell'amministrazione Trump.

La Casa Bianca ha poi confermato che Elon Musk aiuterà con i suoi tecnici ad aiutare a risolvere il caso della chat.

Karoline Leavitt, rispondendo ad una domanda sulla possibilità che qualcuno possa essere silurato per il caso, ha precisato che il presidente Trump "continua ad avere fiducia nel suo team per la sicurezza nazionale".