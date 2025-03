Il nuovo leader liberal e futuro premier canadese Mark Carney ha promesso una risposta ai dazi di Trump con "il massimo impatto sugli Stati Uniti". "Manterremo le nostre tariffe finché gli americani non ci mostreranno rispetto e non prenderanno impegni credibili e affidabili per un commercio libero ed equo", ha affermato Carney su X, assicurando che la risposta di Ottawa avrà il minimo impatto sul Canada.