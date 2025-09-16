Carlo Verdone gira il nuovo film, nel cast Karla Sofia Gascon

Sono iniziate ufficialmente le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film diretto da Carlo Verdone che ne firma anche la scrittura insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Scuola di Seduzione segna il ritorno del cineasta alla regia di un film dopo la fortunata esperienza nella serialità con Vita da Carlo e sarà disponibile nel 2026 in esclusiva streaming su Paramount+. Nel cast, accanto a Verdone, Karla Sofía Gascón, la star di Emilia Perez candidata all'Oscar e finita al centro delle polemiche per alcuni tweet offensivi, Vittoria Puccini e Lino Guanciale.

Nell'epoca in cui ci si può innamorare, tradirsi, prendersi e lasciarsi anche attraverso l'intelligenza artificiale, sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità affettive si rivolgono a una love coach per interpretare e indirizzare le proprie vite. C'è chi cerca l'amore, chi vuole salvarlo e chi non smette di interrogarsi sul passato.

Tra gli interpreti, anche Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani, Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti, Lilith Primavera.

Soggetto e sceneggiatura sono di Carlo Verdone, Pasquale Plastino, Luca Mastrogiovanni; organizzatore generale della produzione, Carlo Pasini; montaggio, Pietro Morana; direttore della fotografia, Giovanni Canevari; scenografia, Giuliano Pannuti; costumi, Tatiana Romanoff; aiuto regia, Alessandro Specchio; casting director, Yozo Tokuda, Claudia Verna; suono, Cinzia Alchimede.