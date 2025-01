Carlo Nordio sulla magistratura: tra competenza e scandalo Palamara

"La magistratura non è diversa da come la descrivo io, che continuo a chiamare 'colleghi' i magistrati, perché mi sento ancora un magistrato. Ho sempre considerato la gran parte dei miei colleghi competente e imparziale. Certo ci sono state delle degenerazioni della magistratura a cominciare dallo scandalo Palamara dove non si è mai fatta chiarezza e per le quali sono state usate espressioni estremamente pesanti come 'verminaio' o 'mercato delle vacche' da parte degli stessi magistrati". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a Cinque Minuti, rispondendo in merito alle dichiarazioni della prima presidente di Cassazione, Margherita Cassano, secondo la quale "i dati restituiscono un'immagine della magistratura diversa da quella oggetto di abituale rappresentazione e posta a base di progetti riformatori".