Carlo Nordio: Nessuna sottoposizione del PM all'esecutivo, avvocato in Costituzione

"E' una promessa solenne. Non ci sarà mai alcuna sottoposizione del pm all'esecutivo". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio oggi in Tribunale a Milano parlando a una platea di legali e magistrati durante la 'Talk to the future', una settimana di incontri sul tema dell'intelligenza artificiale e giustizia, organizzata dall'Ordine degli avvocati.

Il ministro ha poi aggiunto: "Vorrei inserire la figura dell'avvocato nella Costituzione per dargli la stessa dignità formale e sostanziale della magistratura", altrimenti non ci sarebbe "un processo giusto".