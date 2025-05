Carlo Nordio critica le sentenze nel caso Garlasco: necessaria una riforma della giustizia

"Non posso, non debbo e non voglio parlare di vicende in corso, ma trovo irragionevole che dopo una o due sentenze di assoluzione sia intervenuta una condanna senza rifare l'intero processo. Tutto questo è irrazionale. Se per legge si può condannare solo al di là di ogni ragionevole dubbio, se uno o più giudici hanno dubitato al punto da assolvere non si vede come si possa poi condannare. E' irragionevole e andrebbe cambiato con una riforma che abbiamo provato a fare e fatto a metà". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a proposito del caso di Garlasco, riferendosi ad Alberto Stasi, condannato in Appello a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi.