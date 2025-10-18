Carlo Conti, 'a Sanremo 26 big ma potrebbero diventare 28'

Sabato 18 Ottobre 2025

18 ott 2025
'Chi vince va all'Eurovision, salvo rinunce, come quest'anno'

Ogni anno per Sanremo "presenteranno qualcosa come 500-600 canzoni e ne devo scegliere quest'anno 26" fra i Big, "diventeranno 28 forse, lo scorso anno dovevano essere 26 e le ho portate a 30 perché ero veramente in difficoltà". Lo ha detto Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, in occasione del festival 'Luce!' in corso a Firenze.

"Lo scorso anno sono stato particolarmente fortunato perché ho potuto scegliere tra tante canzoni belle che poi hanno avuto un buon successo - ha spiegato Conti -. La cosa più importante per me è la scelta dei Big, quella è il centro. Spesso in conferenza stampa racconto che per me quella, da buon fiorentino, è la bistecca. Poi tutto il resto è il contorno, ci puoi mettere le patatine, le zucchine, gli spinaci, ma quello che conta sono le canzoni, la bistecca che deve essere essere ben cotta e deve essere di ottima qualità".

Conti ha precisato che "chi vince il Festival va all'Eurovision: se rinuncia, o se non si iscrive, o se non ha le caratteristiche, allora sarà la direzione artistica di Sanremo e la Rai a scegliere, come è successo quest'anno, Olly ha rinunciato e c'è andato Lucio Corsi che è arrivato secondo al festival. È tutto come prima, ho fatto un regolamento tale e quale a quello dell'anno scorso. Ha funzionato, non c'era motivo di cambiare".

© Riproduzione riservata

