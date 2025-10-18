Carlo Conti, 'a Sanremo 26 big ma potrebbero diventare 28'

Ogni anno per Sanremo "presenteranno qualcosa come 500-600 canzoni e ne devo scegliere quest'anno 26" fra i Big, "diventeranno 28 forse, lo scorso anno dovevano essere 26 e le ho portate a 30 perché ero veramente in difficoltà". Lo ha detto Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, in occasione del festival 'Luce!' in corso a Firenze.

"Lo scorso anno sono stato particolarmente fortunato perché ho potuto scegliere tra tante canzoni belle che poi hanno avuto un buon successo - ha spiegato Conti -. La cosa più importante per me è la scelta dei Big, quella è il centro. Spesso in conferenza stampa racconto che per me quella, da buon fiorentino, è la bistecca. Poi tutto il resto è il contorno, ci puoi mettere le patatine, le zucchine, gli spinaci, ma quello che conta sono le canzoni, la bistecca che deve essere essere ben cotta e deve essere di ottima qualità".

Conti ha precisato che "chi vince il Festival va all'Eurovision: se rinuncia, o se non si iscrive, o se non ha le caratteristiche, allora sarà la direzione artistica di Sanremo e la Rai a scegliere, come è successo quest'anno, Olly ha rinunciato e c'è andato Lucio Corsi che è arrivato secondo al festival. È tutto come prima, ho fatto un regolamento tale e quale a quello dell'anno scorso. Ha funzionato, non c'era motivo di cambiare".